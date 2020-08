Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse de 1,78% Reuters • 13/08/2020 à 08:18









13 août (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, portée notamment par le rebond des actions des fabricants japonais de semi-conducteurs. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,78% à 23.249,61 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,17% à 1.624,32 points. "Si l'on examine diverses données, les perspectives de reprise dans le secteur de la production industrielle mondiale semblent solides", a déclaré Takuya Hozumi, stratège en placement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Les perspectives restent toutefois incertaines, les craintes liées à une seconde vague d'infections pesant sur la confiance des entreprises et des consommateurs. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +1.78%