Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse de 1,72% Reuters • 04/11/2020 à 07:11









4 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini dans le vert mercredi, rattrapant la séance de hausse de la veille alors que le marché nippon était fermé tout en profitant de la progression des futures américains sur fond d'incertitudes quant à l'issue de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,72% à 23.695,23 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,26% à 1.628,20 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%