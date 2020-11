Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse de 1,39% Reuters • 02/11/2020 à 07:15









2 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse lundi, portée par des publications d'entreprises jugées satisfaisantes et par une épidémie de coronavirus relativement maîtrisée dans le pays. L'ensemble des marchés asiatiques profitent en outre de la publications d'indicateurs PMI solides pour l'industrie manufacturière en Chine. L'indice Nikkei .N225 a gagné 1,39%% à 23.295,48 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,86% à 1.608,70 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 0.00%