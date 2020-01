BOURSE-Tokyo finit en hausse de 0,73%

TOKYO, 14 janvier (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mardi au plus haut depuis près d'un mois après un week-end de trois jours, les investisseurs saluant les nouveaux signes de bonne volonté de Pékin et Washington sur leurs relations commerciales avant la signature officielle de l'accord conclu en décembre. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,73% à 24.025,17 points, sa meilleure clôture depuis le 17 décembre, et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,31% à 1.740,53 points. Les marchés japonais étaient restés fermés lundi, jour férié dans l'archipel. Le Trésor américain a déclaré lundi soir qu'il ne désignait plus la Chine comme un pays manipulant sa monnaie, une accusation en vigueur depuis août dernier. Cette annonce a pratiquement coïncidé avec l'arrivée à Washington d'une délégation chinoise pour la signature, attendue mercredi, de l'accord commercial de "phase 1" entre les deux premières économies du monde. Parmi les grands exportateurs japonais, Sony 6758.T gagnait 2,36% en fin de séance et Tokyo Electron 8035.T 1,85%. A rebours de la tendance, Nissan 7201.T perdait 2,87%, au plus bas depuis huit ans et demi, après la baisse de près de 3% subie la veille par son allié Renault RENA.PA à Paris, conséquence des doutes sur la pérennité de l'alliance entre les deux groupes, malgré le démenti de chacun d'eux. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)