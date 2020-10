Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse de 0,18% Reuters • 13/10/2020 à 08:07









13 octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a terminé en légère hausse mardi, le renversement des futures américains pendant la séance asiatique ayant freiné la tendance haussière. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,18% à 23.601,78 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,35% à 1.649,10 points. Le bond lundi des valeurs technologiques à Wall Street et les espoirs de mesures de soutien à l'économie américaine ont poussé les deux indices à la hausse à l'ouverture. Mais une baisse de près de 0,5% des contrats à terme aux Etats-Unis et un yen légèrement plus fort par rapport au dollar américain ont inversé la tendance à mi-séance, le marché s'inscrivant dans le rouge avant de finir en légère hausse. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.18%