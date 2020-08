Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en hausse de 0,17% Reuters • 21/08/2020 à 08:06









21 août (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street, portée par les valeurs technologies. Les gains ont toutefois été limités par les prises de bénéfices avant le week-end. L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,17% à 22.920,30 points et le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,37% à 1.605,07.points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 +0.17%