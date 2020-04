Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en baisse de 0,74% Reuters • 22/04/2020 à 08:20









PARIS, 22 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, dans un contexte d'aversion au risque alimenté par la chute du pétrole et le début attendu cette semaine des publications de résultats d'entreprises. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,74% à 19.137,95 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,63% à 1.406,90 points.

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.74%