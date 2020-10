Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Tokyo finit en baisse de 0,44% Reuters • 20/10/2020 à 08:04









20 octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi dans le sillage de Wall Street où les investisseurs, optimistes en début de journée, ont été rattrapés par l'absence de progrès tangibles sur un nouveau plan de relance de l'économie américaine pour compenser l'impact de la crise sanitaire. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,44% à 23.567,04 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,73% à 1.626,00 points. Les pertes ont cependant été limitées par une hausse des futures sur les indices américains et un yen en baisse face au dollar dans les premiers échanges. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.44%