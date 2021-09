Bourse: Tokyo bondit, l'Europe proche de l'équilibre, l'emploi américain en ligne de mire

Les Bourses européennes restaient atones vendredi en attendant les chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis, tandis que la séance a été plus mouvementée en Asie.

Londres grappillait 0,17%, Paris cédait 0,27%, alors que Milan (+0,03%) et Francfort (+0,06%) étaient pratiquement à l'équilibre, vers 08H50 GMT.

A Tokyo en revanche, la Bourse a fini en forte hausse de 2,05%, après l'annonce du retrait du Premier ministre du Japon Yoshihide Suga, très impopulaire à cause de la crise sanitaire s'éternisant dans le pays.

De leur côté, Hong Kong (-0,72%) et Shanghai (-0,43%) ont reculé, plombées par les valeurs de la tech dans la foulée de la chute du titre Alibaba.

Le groupe a décidé d'un don de plus de 15 milliards de dollars à des causes caritatives, après l'appel du président chinois Xi Jinping lancé aux grandes fortunes du pays pour lutter contre les inégalités. Les investisseurs sont inquiets des conséquences de cette initiative sur l'entreprise

Jeudi, la Bourse de New York a terminé en hausse et les indices Nasdaq et S&P 500 ont signé de nouveaux records.

Ce vendredi, le principal, et presque unique, élément qui intéressera les investisseurs sera le rapport mensuel d'août sur l'emploi aux Etats-Unis, publié à 12H30 GMT par le Département du Travail.

"Les acteurs du marché attendent les chiffres (...) du chômage aux États-Unis et espèrent un nouvel élan dans la discussion actuelle sur le +tapering+", la réduction des achats d'actifs de la Réserve fédérale américaine (Fed), confirme Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

Ces données sont en effet jugées très importantes par les banquiers centraux de la Fed. L'institution monétaire répète depuis plusieurs mois qu'elle ne réduira son soutien monétaire que lorsque l'économie et le marché de l'emploi américains se seront remis de la crise liée au Covid-19.

"Un bon rapport devrait être synonyme de +tapering+ au quatrième trimestre, sauf si l'activité devait brutalement se dégrader d'ici la fin de l'année", estime Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

Les attentes ne sont pas très élevées puisque les analystes anticipent 725.000 créations d'emplois en août, selon un consensus établi par l'agence Bloomberg, loin des chiffres de juillet (943.000).

Autres indicateurs à l'agenda: les indicateur PMI définitifs du niveau d'activité dans les services au mois d'août, dans la zone euro, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

En France, le cabinet IHS Markit a confirmé un ralentissement de la croissance dans le secteur privé en août.

Alibaba dans le caritatif

L'action du géant chinois du commerce en ligne Alibaba a perdu près de 4% à Hong Kong, après l'annonce d'un don de plus de 15 milliards de dollars. Le groupe, qui a été l'une des principales cibles de la répression de Pékin à l'encontre des entreprises technologiques de haut rang, a déclaré qu'il consacrerait cet argent à des projets de "prospérité commune". Mais les investisseurs se sont inquiétés de l'impact de cette opération sur ses résultats.

Les minières poursuivent en hausse

Les valeurs minières s'affichaient en hausse, alors que la tonne d'aluminium a atteint jeudi un prix record sur le London Metal Exchange (LME).

A Londres, BHP gagnait 1,42% à 2137 pence, Rio Tinto 0,98% à 5459 pence et Antofagasta 0,77% à 1442,5 pence.

Moins de CO2 chez BMW

Le constructeur allemand a annoncé qu'il visait une réduction de 40% des émissions de CO2 de ses voitures sur l'ensemble de leur cycle de vie, de l'approvisionnement jusqu'à la conduite, en passant par la production. Dans le détail, BMW (+0,45% à 79,78 euros) compte diviser par deux les émissions de conduite, contre -40% visé jusqu'ici, a expliqué le patron, Oliver Zipse, devant des journalistes à Munich.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Vers 08H50 GMT, les prix du pétrole étaient stables. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, prenait 0,34%, par rapport à la clôture de la veille, à 73,45 dollars à Londres.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois grappillait 0,06% à 70,03 dollars.

L'euro était stable (+0,03%) par rapport au billet vert, à 1,1879 dollar.

Le bitcoin montait de 0,68% à 49.905 dollars.

