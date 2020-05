Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Technicolor grimpe après ses résultats du T1 Reuters • 08/05/2020 à 10:40









PARIS, 8 mai (Reuters) - Technicolor TCH.PA grimpe vendredi en Bourse après la publication de ses résultats trimestriels, le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques ayant fait état d'un impact "limité" de l'épidémie de coronavirus et annoncé des économies supplémentaires. A 10h35, l'action gagne 2,89% à 0,213 euro, après avoir bondi de jusqu'à 10% en début de séance, signant une des plus fortes hausses du SBF .SBF120 , en progression de 0,57% au même moment. "Technicolor fait face à une crise sans précédent mais l'impact au cours du premier trimestre a été limité, avec une résilience de nos activités Maison Connectée et Publicité", a déclaré le directeur général du groupe, Richard Moat, cité dans un communiqué. Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 12,8% à 739 millions d'euros, "en ligne avec nos attentes", indique Technicolor. De son côté, l'Ebitda ajusté des activités poursuivies s'inscrit à 27 millions d'euros, en baisse de 16,1%. "Les impacts du Covid-19 ont commencé à se matérialiser à partir du mois de mars, avec quelques perturbations dans notre chaîne d'approvisionnement au sein de Maison Connectée qui sont maintenant entièrement résolues", a indiqué le groupe. "L'impact négatif de Covid-19 sera plus significatif au deuxième trimestre dans les Services de Production et les Services DVD", a-t-il ajouté, indiquant ne pas pouvoir donner de nouveaux objectifs financiers pour la période 2020-2022 après les avoir suspendus le 23 mars. Technicolor a par ailleurs confirmé vendredi l'objectif présenté lors de sa journée investisseurs du 19 février de générer 150 millions d'euros d'économies en base annuelle à taux courants d'ici à 2022. "La majorité de ces économies sont déjà en cours pour permettre la réalisation d'environ 100 millions d'euros d'économie à taux courants à fin 2020, principalement grâce à une réduction des effectifs de 1.000 personnes dont 70% ont été finalisés à la fin du premier trimestre", a indiqué le groupe. En plus de ces initiatives, Technicolor indique avoir identifié de "nouvelles opportunités" d'économies de coûts. "La poursuite de la simplification de la structure organisationnelle et des opérations dans les fonctions transverses permettront des économies supplémentaires de 75 millions d'euros sur les trois années à venir", explique-t-il. (Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +1.04% TECHNICOLOR Euronext Paris +2.51%