Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Suez s'envole à la perspective d'un rapprochement avec Veolia Reuters • 31/08/2020 à 09:56









PARIS, 31 août (Reuters) - L'action Suez SEVI.PA bondit de près de 20% lundi dans les premiers échanges après la proposition de Veolia VIE.PA de racheter la majorité de la participation d'Engie ENGIE.PA dans le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchet afin de former le "champion français" du secteur. A 9h53, Suez grimpe de 19,53% à 14,63 euros et prend la tête de l'indice SBF 120 .SBF120 , lui-même en hausse de 0,96%. Le titre s'achemine ainsi vers sa plus forte progression jamais enregistrée en une séance. De son côté, Engie ENGIE.PA avance de 5,93% pour signer la plus forte progression du CAC 40 et Veolia VIE.PA suit de près au classement avec un gain de 3,64%. Veolia a annoncé dimanche avoir proposé à Engie ENGIE.PA de lui racheter 29,9% du capital de Suez au prix de 15,50 euros par action en numéraire. L'action Suez avait terminé vendredi à 12,24 euros à la Bourse de Paris. Veolia envisage ensuite une offre sur le solde du capital de son concurrent si sa proposition est acceptée. "Nous pensons qu'Engie est susceptible d'accepter l'offre (...) Selon nous, la logique stratégique d'une union entre Veolia et Suez est très forte et créerait un leader mondial incontesté des services environnementaux à un moment où la transformation écologique s'accélère", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note. "Bien que la prime offerte sur Suez soit importante, nous pensons qu'elle pourrait être récupérée en grande partie (...), ce qui laisserait de la place pour une augmentation de la valeur avec un possibilité de synergies importantes", ont-ils ajouté. Les analystes de la banque américaine restent à "surpondérer" sur Engie, Veolia et Suez et relèvent l'objectif de cours sur ce dernier au niveau de l'offre, à 15,5 euros. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +6.11% SBF 120 Euronext Paris +1.05% SUEZ Euronext Paris +19.36% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +3.11%