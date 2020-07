Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Suez baisse, nouvelles charges en vue dans les comptes du S1 Reuters • 01/07/2020 à 12:17









PARIS, 1er juillet (Reuters) - Suez SEVI.PA recule nettement mercredi en Bourse de Paris après avoir précisé l'impact attendu du confinement sur ses résultats financiers et annoncé de nouvelles charges exceptionnelles. Le titre du spécialiste français des services aux collectivités perd 2,2% à 10,21 euros à 10h10 GMT, l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 .SBF120 , alors en repli de 0,59%. Dans un communiqué publié après la clôture des marchés mardi, le groupe a déclaré s'attendre pour le premier semestre à une chute de 6% de son chiffre d'affaires en données organiques et à un bénéfice d'exploitation (Ebit) sous-jacent de 320 à 330 millions d'euros, à comparer à un Ebit de 645 millions sur les six premiers mois de 2019. Il a aussi annoncé que les charges de restructuration et de dépréciation d'actifs s'élèveraient à environ 270 millions d'euros au premier semestre, alors qu'il évoquait auparavant une fourchette de 300 à 350 millions pour l'ensemble de l'année. A ce montant s'ajoutera "une série de coûts et de charges additionnels liés à l'environnement actuel", estimée entre 270 et 290 millions pour janvier-juin. "Nous pensons que la majeure partie de ces provisions est liée à des créances douteuses qui pourraient s'être révélées supérieures aux attentes", commente JPMorgan dans une note. La banque américaine, neutre sur la valeur avec un objectif de 11 euros, a revu à la baisse ses estimations pour le premier semestre ainsi que la valorisation des participations cotées du groupe. Le cours de Suez affiche une baisse de près de 25% depuis le début de l'année. Il était tombé en mars tout près de 8,0 euros, au plus bas depuis 2012. (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +0.17% SUEZ Euronext Paris -1.25%

