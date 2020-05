Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Scor grimpe, spéculations sur un intérêt renouvelé de Covéa Reuters • 13/05/2020 à 10:28









PARIS, 13 mai (Reuters) - Scor SCOR.PA grimpe en Bourse mercredi après la décision de son actionnaire Covéa de renoncer à l'acquisition de PartnerRe selon les termes initialement prévus, ce qui relance la spéculation sur un intérêt renouvelé du groupe d'assurance mutualiste pour le réassureur français. A la Bourse de Paris, l'action Scor avance de 2,55% à 23,3 euros à 10h24, en tête du SBF 120 .SBF120 qui recule au même moment de 1,92%. Covéa a annoncé mardi avoir informé Exor EXOR.MI , la holding de la famille italienne Agnelli, qu'il ne voulait plus acheter le réassureur PartnerRe selon les modalités prévues par l'accord conclu en mars autour de cette opération de 9,0 milliards de dollars (8,3 milliards d'euros). Un gérant de fonds basé à Paris a indiqué que cette décision pourrait relancer les spéculations sur une éventuelle nouvelle offre de Covéa sur Scor. Covéa, qui détient 8,4% du capital de Scor, a tenté pendant de longs mois en 2018 de prendre le contrôle du réassureur avant de finalement jeter l'éponge en janvier 2019. (Sudip Kar Gupta, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées EXOR MIL -5.24% SBF 120 Euronext Paris -1.72% SCOR Euronext Paris 0.00%