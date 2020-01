Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Sanofi baisse, Liberum juge la valorisation appropriée Reuters • 22/01/2020 à 11:15









PARIS, 22 janvier (Reuters) - Sanofi SASY.PA recule mercredi en Bourse de Paris sur un abaissement de recommandation par Liberum, qui ne voit pas l'action aller plus haut dans l'immédiat après de fortes performances saluant la réorganisation du groupe. L'action perd 1,30% à 90,17 euros à 10h48, la plus forte baisse du CAC 40 .FCHI , lui-même en repli de 0,06%. Liberum dégrade son conseil à "conserver" contre "acheter" mais remonte son objectif de cours à 99 euros contre 90 euros pour intégrer la hausse récente du cours de l'action, qui a pris près de 5% depuis le début de l'année après un gain de 38% en 2019. "L'action a grimpé en réaction (à la réorganisation) et paraît maintenant plus justement valorisée", écrivent les analystes de Liberum dans une note sectorielle sur les groupes pharmaceutiques européens. Sanofi a dévoilé en décembre dernier les grandes lignes d'un plan qui prévoit une réorganisation de ses activités avec pour objectif l'augmentation de sa marge d'exploitation à 30% à l'horizon 2022. Le groupe a notamment annoncé son intention de mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardio-vasculaires dans le cadre d'un plan de réorganisation en trois grandes entités. Le secteur dans son ensemble, considéré comme défensif, a profité d'une croissance économique faible et d'un environnement de taux bas mais les bénéfices de cette situation devraient s'estomper, selon Liberum. "Etant donné la pleine valorisation et les risques potentiels à l'horizon, nous accordons la préférence aux groupes à la croissance de forte qualité comme Novartis et AstraZeneca", écrivent les analystes, qui restent à l'achat sur ces deux valeurs. Novartis NOVN.S prend 0,41% et AstraZeneca AZN.L perd 0,26%. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.00% SANOFI Euronext Paris -1.23% ASTRAZENECA LSE +0.36% NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.47%

