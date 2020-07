Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Rexel chute après sa perte nette du S1 Reuters • 28/07/2020 à 10:43









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le titre Rexel RXL.PA accuse mardi l'une des plus fortes baisses du SBF 120 .SBF120 et du Stoxx 600 .STOXX après la publication d'une perte nette au premier semestre liée à une dépréciation d'actifs dans le contexte de crise du coronavirus. A 10h33, l'action du groupe de distribution spécialisée lâche 3,73% à 10,96 euros, s'éloignant d'un pic de cinq mois. Rexel, spécialisé notamment dans la distribution de matériel électrique, a fait état d'une perte nette de 439,8 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, contre un bénéfice de 163,3 millions réalisé un an plus tôt. Cette perte s'explique principalement par une charge de dépréciation de "goodwill" (écart d'acquisition) de 486 millions d'euros, reflétant la baisse des volumes et une hausse de la prime de risque liées à la crise du COVID-19. Sur le deuxième trimestre, les ventes de Rexel en données comparables et à nombre de jours constant ont reculé de 17,7%, à 2,82 milliards d'euros. Le groupe, qui a réduit de 19,7% sa masse salariale au deuxième trimestre pour faire face à la chute de l'activité, dit percevoir une amélioration progressive depuis avril en Europe et dans le Pacifique mais prévient que l'Amérique du Nord accuse un retard. Sur les deux premières semaines de juillet, les ventes ont accusé un repli de 5,6%, précise le groupe. Rexel avertit en outre que l'environnement actuel reste volatil et que la visibilité sur le second semestre et l'année 2021 est faible, "compte tenu notamment du risque croissant d'une seconde vague de pandémie de Covid-19 dans plusieurs pays", indique-t-il. "L'incertitude, tant sur la forme que le délai de la reprise, nous amène à conserver notre suspension des objectifs financiers pour l'année", ajoute Rexel. (Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris -0.03% REXEL Euronext Paris -2.33% STXE6 EUR P DJ STOXX +0.50%