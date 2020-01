BOURSE-Renault recule, l'alliance avec Nissan en question

PARIS, 13 janvier (Reuters) - L'action Renault RENA.PA baisse lundi en Bourse de Paris après un article du Financial Times affirmant que des dirigeants de Nissan 7201.T envisageraient une rupture de l'alliance avec le constructeur français. Le titre perd 2,81% à 40,67 euros à 11h48, la plus forte baisse du CAC 40 .FCHI , qui progresse de 0,35%. De hauts dirigeants de Nissan ont accéléré des préparatifs secrets à un possible divorce d'avec Renault dans le sillage de l'affaire Carlos Ghosn, écrit le FT dans un article publié dimanche. Une séparation totale des activités d'ingénierie et de production des deux membres de l'alliance est à l'étude, de même que des changements au sein du conseil d'administration du constructeur japonais, écrit le quotidien financier, qui cite plusieurs sources non identifiées. Renault n'a pas souhaité commenter ces informations. Carlos Ghosn a fui fin décembre le Japon, où il était placé depuis avril dernier en résidence surveillée et devait être jugé pour des accusations de malversations financières. S'exprimant publiquement pour la première fois depuis son arrivée au Liban, pays où il a passé son enfance, l'ancien patron de Renault et Nissan a déclaré mercredi qu'il était victime d'un complot et a dénoncé les conditions dans lesquelles il avait été détenu puis assigné à résidence au Japon. "Nous pensons fortement que la relation (entre Renault et Nissan) et donc l'alliance sont brisées et vraisemblablement pas réparables", écrivent dans une note des analystes d'Evercore ISI. L'intermédiaire a une recommandation à sous-performer sur le constructeur français. (Patrick Vignal, avec Josephine Mason à Londres et Gilles Guillaume à Paris)