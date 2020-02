Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Renault à la peine après la dégradation de Moody's Reuters • 19/02/2020 à 10:51









PARIS, 19 février (Reuters) - Le titre Renault RENA.PA accuse mercredi la plus forte baisse du CAC 40 après la dégradation de la note de crédit du groupe automobile par l'agence Moody's en catégorie spéculative. A 10h45, l'action Renault recule de 1,95% à 30,34 euros, après avoir perdu jusqu'à 2,4%. L'agence de notation Moody's a abaissé mardi de Baa3 à Ba1 sa note de crédit à long terme de Renault, avec une perspective stable. Moody's a justifié cette décision par "une performance opérationnelle considérablement plus faible publiée au titre de l'année 2019". Renault a annoncé vendredi un plan drastique d'économies pour tourner la page d'une année noire marquée par sa première perte nette en dix ans et les soubresauts qui ont suivi la chute de l'ex-PDG Carlos Ghosn. "Sur la base des prévisions de résultats du groupe pour 2020, qui anticipent un déclin plus marqué de la marge d'exploitation et la faiblesse continue des conditions de marché, nous ne nous attendons pas à ce que Renault soit en mesure de rétablir des niveaux de marge d'exploitation sains à moyen terme", a expliqué l'agence de notation. Les analystes crédit de JPMorgan ont abaissé dans la foulée leur recommandation sur les CDS (credit default swaps) de Renault à "sous-pondérer" contre "neutre". "En 2020, nous continuons à anticiper des pressions significatives sur la marge", expliquent-ils. "L'absence de redressement attendu en 2020, ainsi que l'annonce de Nissan selon laquelle il n'y aura pas de versement de dividende au premier semestre 2020, continuera à mettre la note de crédit sous pression." L'agence de notation S&P a une note de crédit sur Renault à 'BBB-' avec une perspective négative. Sa consoeur Fitch a pour sa part abaissé en novembre dernier sa perspective à "négative" sur sa note de crédit 'BBB'. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.99%

