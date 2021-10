Bourse: remontée inattendue à l'issue d'une journée rythmée par les trimestriels

A la bourse de Paris, Renault (-2,78%) a été pénalisé par le manque de puces électroniques, suivi de Capgemini (-2,11%) et Safran (-1,78%). En revanche, les valeurs défensives se sont reprises, à l'image de Hermès (+2,18%), Sanofi (+2,18%) ou Veolia (+1,87%).

En effet, la hausse des coûts des intrants, les problèmes d'approvisionnement et le manque de main d'oeuvre pourraient pénaliser bon nombre de groupes, mais aussi l'économie en général, en cette fin d'année et au cours du prochain exercice.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert une séance longtemps incertaine. Le CAC 40 a ainsi gagné 0,54% à 6 705,61 points, basculant en territoire positif après l'ouverture à Wall Street, et l'Euro Stoxx 50 s'est adjugé 0,24% à 4 176,65 points. L'optimisme est également revenu Outre-Atlantique, avec un Dow Jones en hausse de 0,42% et un Nasdaq en progression de 0,11% en fin d'après-midi. Le S&P 500 est quant à lui proche de ses records historiques.

