BOURSE-Records à Wall Street grâce aux espoirs sur la relance et les vaccins

PARIS, 9 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse et inscrit de nouveaux records mercredi, profitant des espoirs concernant un plan de soutien économique et les vaccins pour atteindre à nouveaux des records. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,39% à 30.292,83 points après un plus haut à 30.313,17. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,26% à 3.711,77 points, un record. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait 0,06% à 12.590,42 points à l'ouverture. Wall Street continue de bénéficier de plusieurs annonces encourageantes sur le front des vaccins qui laissent espérer une reprise durable de l'économie. Le président élu Joe Biden a présenté mardi son plan de lutte contre la pandémie pour les 100 premiers jours de son mandat avec pour principal objectif de vacciner 100 millions d'Américains. Les investisseurs reprennent par ailleurs espoir dans un accord politique sur un plan de relance aux Etats-Unis, l'administration Trump ayant proposé un projet d'un montant de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise sanitaire. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Édité par Jean-Michel Bélot)

