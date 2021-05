Bourse : qui fait du profit sur les vaccins contre la Covid-19 ?

Pour les investisseurs, l'une des questions les plus importantes reste de savoir si les vaccins génèreront de l'argent pour les entreprises qui les ont créés et pour leurs actionnaires. Jusqu'à présent, le succès spectaculaire des vaccins d'un point de vue de santé publique ne s'est pas reflété dans la performance des actions des entreprises concernées. (Photo d'illustration / crédit photo : Unsplash - Emin BAYCAN)

Tribune libre. Par John Bowler, Gérant de portefeuille santé

Les vaccins contre la Covid-19 ont un succès retentissant, mais cela ne se reflète pas nécessairement dans le cours des actions des entreprises qui les produisent. John Bowler, spécialiste de l'investissement dans la santé, apporte des éclaircissements.

La distribution des vaccins contre la Covid-19 s'accélère à l'échelle mondiale. Le mois dernier, le président américain Joe Biden s'est fixé un nouvel objectif visant l'injection de 200 millions de doses de vaccin au cours des 100 premiers jours de sa présidence. L'objectif initial de 100 millions a été atteint avant la soixantième journée de son mandat.

La vitesse à laquelle les fabricants de médicaments sont parvenus à mettre au point des vaccins efficaces, à entreprendre les essais cliniques nécessaires, puis à mettre de grandes quantités sur le marché témoigne de l'ingéniosité et de l'innovation au sein des industries pharmaceutique et biotechnologique.

Cela montre ce qui peut être réalisé lorsque tous les acteurs - gouvernements et entreprises - travaillent main dans la main.

Une hausse limitée des cours des actions

Pour les investisseurs, l'une des questions les plus importantes reste de savoir si les vaccins génèreront de l'argent pour les entreprises qui les ont créés et pour leurs actionnaires. Jusqu'à présent, le succès spectaculaire des vaccins d'un point de vue de santé publique ne s'est pas reflété dans la performance des actions des entreprises concernées.

Le graphique ci-dessous montre dans quelle mesure Moderna a bénéficié d'une hausse du cours de son titre parallèlement à l'annonce du succès de son vaccin en novembre. BioNTech a enregistré un rebond similaire, bien que l'action de son partenaire concernant le vaccin contre la Covid, Pfizer, a moins progressé. De son côté, le titre AstraZeneca a perdu de la valeur au cours des six derniers mois.

Performances boursières comparées des laboratoires ayant développé un vaccin contre le covid-19.

Les problèmes liés à l'approvisionnement de ce vaccin et les inquiétudes entourant la formation éventuelle de caillots sanguins ont pu influencer l'évolution du cours des actions, en plus de facteurs indépendants.

Toutefois, certains des écarts de performance entre ces quatre sociétés peuvent en partie être attribués à la technologie présente derrière les vaccins.

BioNTech et Moderna sont des sociétés biotechnologiques spécialisées. Le succès de leurs vaccins est à la hauteur de l'investissement que ces entreprises ont réalisé dans la nouvelle technologie ARNm. La valeur de cette technologie s'illustre par la vitesse à laquelle les propositions de vaccins contre la Covid ont été produites, en utilisant simplement le code génétique du virus. Cette technologie ARNm disposera de nombreuses autres applications en dehors de la pandémie de Covid.

Il est donc possible que les gains des actions Moderna et BioNTech reflètent le potentiel futur de la technologie ARNm, plutôt que la découverte des vaccins contre la Covid.

Nous pouvons également prendre en compte le fait que les entreprises à l'origine des vaccins accordent plus d'importance à la santé publique qu'à leurs bénéfices.

Le public avant les profits

En tant qu'investisseurs, nous devons faire la distinction entre les entreprises qui ont développé les vaccins et celles qui font partie de la chaîne d'approvisionnement de la production de vaccins.

Les développeurs, comme Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ont largement considéré cette première phase de la course au vaccin comme un acte d'intérêt public. Elle fait partie du contrat social de ces entreprises qui veulent prouver la valeur qu'une industrie biotechnologique innovante apporte à la société, et démontrer comment elles peuvent tirer parti de leur expertise face à une urgence sanitaire comme celle-ci.

AstraZeneca en est l'exemple le plus évident, car elle produit explicitement son vaccin à but non-lucratif. Même Pfizer/BioNTech et Moderna ne facturent pas de prix commerciaux réels pour leurs vaccins et ne réalisent donc pas de bénéfices importants lors de cette première vague.

Cela contraste avec les entreprises impliquées dans le processus de production de vaccins. Celles-ci suivent en effet une logique beaucoup plus commerciale, et valorisent leurs produits (flacons en verre, etc.) en conséquence. Elles ont donc un plus grand intérêt financier à participer à la phase actuelle de déploiement urgent du vaccin.

Pfizer et BioNTech facturent environ 39 dollars pour leur vaccin à deux doses aux États-Unis. AstraZeneca demande entre 4,30 et 10 dollars pour son vaccin à deux doses.

Les développeurs de vaccins ont également accepté de fournir des doses à COVAX sans appliquer de marge. COVAX est une initiative mondiale visant à garantir l'accès aux vaccins contre la Covid-19 des pays à faible revenu. Pfizer et BioNTech, par exemple, ont accepté de fournir 40 millions de doses cette année à COVAX, tandis qu'AstraZeneca en fournit au moins 170 millions.

La prochaine phase pourrait offrir des gains plus importants

Cependant, il est peu probable que la cohorte actuelle de vaccins disponibles soit la dernière. Avec l'émergence d'un certain nombre de variants de la Covid-19 l'efficacité des vaccins existants contre ces derniers doit être testée.

D'autres variants pourraient encore voir le jour avec la vaccination d'une plus grande proportion de la population mondiale, qui poussera le virus à muter pour poursuivre sa propagation. Pourrait alors s'ensuivre une nouvelle phase de production et de distribution de vaccins.

Des essais cliniques sur la prochaine génération de vaccins anti-Covid ont déjà été lancés pour s'attaquer aux nouveaux variants.

À terme, les vaccins contre la Covid sont susceptibles de faire partie du programme de vaccination hivernale actuel. Il se pourrait qu'un vaccin combiné contre la grippe et la Covid devienne disponible : les entreprises y travaillent déjà.

Lors de la prochaine phase, les développeurs comme Pfizer/BioNTech et AstraZeneca commenceront à envisager ces vaccins sous un angle plus commercial, à l'image des producteurs de vaccins contre la grippe. Ces entreprises généreront alors une valeur plus solide à long terme. Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement continueront également à en bénéficier, au même titre que les développeurs.

