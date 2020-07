Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Prudence pour le début de semaine à Wall Street Reuters • 20/07/2020 à 15:45









PARIS, 20 juillet (Reuters) - Wall Street a ouvert sur une note prudente lundi, tiraillée entre les espoirs de découverte de vaccin contre le coronavirus et les inquiétudes liées à l'augmentation du nombre de cas de contamination dans plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis, une résurgence susceptible d'enrayer la reprise économique. La société biotechnologique allemande BioNTech BNTX.O et le groupe pharmaceutique américain Pfizer PFE.N ont communiqué lundi des données supplémentaires sur leur vaccin expérimental contre le coronavirus, montrant que le vaccin est sûr et induit une réponse immunitaire chez les patients. L'annonce, avant l'ouverture du marché américain, a fait légèrement remonter les contrats à terme sur les indices américains. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI est inchangé, à 26.670,82 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,06% à 3.222,95 points. Le Nasdaq Composite .IXIC prenait pour sa part 0,24% à 10.528,14 points à l'ouverture. En dépit des espoirs de vaccin contre le coronavirus, les prises d'initiatives restent limitées par les craintes entourant une nouvelle flambée épidémique. Aux Etats-Unis, au moins 14 Etats ont annoncé un nombre d'hospitalisations record en juillet et la Floride a fait état de 12.000 nouveaux cas sur la seule journée de dimanche. C'est dans ce contexte que le Congrès américain doit discuter dès ce lundi d'un nouveau plan de soutien à l'économie. En Europe, au quatrième jour d'un sommet qui devait n'en durer que deux, les dirigeants de l'Union européenne ont fait état lundi de progrès dans la recherche d'un compromis sur un vaste plan de relance de l'économie du bloc, tout en se montrant mesurés sur les chances de parvenir à un accord. Aux valeurs, Noble Energy NBL.O grimpe de 8,33% dans les premiers échanges après l'annonce de son rachat pour 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) par le géant pétrolier Chevron CVX.N (+0,01%). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Édité par Nicolas Delame)

