BOURSE-Prudence à Wall Street pour la dernière séance du trimestre

PARIS, 30 juin (Reuters) - La Bourse de New York a entamé sur une hausse prudente mardi la dernière séance d'un trimestre qui s'annonce comme le meilleur depuis 22 ans pour l'indice phare Standard & Poor's 500. Quelques minutes après le début des échanges, ce dernier progresse de 0,24% à 3.060,46 points, le Dow Jones .DJI est pratiquement stable à 25.587,81 et le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,28% à 9.902,26. Le S&P 500 affiche pour l'instant une progression d'un peu plus de 18% sur l'ensemble du deuxième trimestre, sa meilleure performance sur trois mois depuis le quatrième trimestre 1998, après une chute spectaculaire de 20% sur les trois premiers mois de l'année. Les investisseurs restent prudents face aux multiples signes de résurgence des cas de contamination par le coronavirus aux Etats-Unis. Lundi, la Californie et le Texas, les deux Etats les plus peuplés du pays, ont ainsi enregistré chacun un nombre record de nouveaux cas. Cette évolution de l'épidémie pourrait conduire à de nouvelles mesures de confinement dans une partie du pays, avec à la clé des conséquences économiques importantes. Dans ce contexte, le marché suivra avec attention, à partir de 16h30 GMT, l'audition à la Chambre des représentants de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor. Ce dernier est notamment attendu sur la possibilité de nouvelles mesures de relance budgétaire. Aux valeurs, Boeing BA.N perd 4,23% et pèse sur le Dow Jones après l'annulation par la compagnie Norwegian Air NWC.OL de commandes portant au total sur 97 avions. A la hausse, le fabricant de semi-conducteurs Micron Technology MU.O gagne 6,05%, le marché saluant une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure au consensus. Dans son sillage, Intel INTC.O prend 2,17%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand)

