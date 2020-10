Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Prudence à l'ouverture à Wall Street au lendemain d'une séance faste Reuters • 06/10/2020 à 15:49









6 octobre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street évoluent en ordre dispersé en début de séance mardi, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 restant proches de l'équilibre au lendemain d'une hausse de plus de 1% alors que le Nasdaq recule face aux inquiétudes suscitées par un rapport du Congrès sur la régulation des hautes technologies. Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 64,21 points, soit 0,23%, à 28.212,85, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,08% à 3.405,97 et le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,34% à 11.294,21. Ce dernier est pénalisé par les déclarations à Reuters d'un membre républicain du Congrès selon lesquelles le rapport antitrust de la Chambre des représentants des Etats-Unis sur les géants de la technologie contient un "appel à peine voilé à leur démantèlement". Parmi les grands groupes directement concernés par ce débat, Apple AAPL.O abandonne 1,44%, Microsoft MSFT.O 0,65%, Amazon AMZN.O 0,68% et Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, 0,88%. Le reste de la cote bénéficie de l'espoir d'un compromis au Congrès entre républicains et démocrates sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Les investisseurs attendent aussi, à partir de 14h40 GMT, une nouvelle intervention publique de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

