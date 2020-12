Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Première séance faste pour le SPAC Niel-Pigasse-Zouari Reuters • 09/12/2020 à 13:08









PARIS, 9 décembre (Reuters) - Le "SPAC" lancé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari pour mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable grimpe mercredi à la Bourse de Paris pour sa première séance de cotation. L'action 2MX Organic 2MX.PA prend 7,24% à 10,64 euros à 12h53 après avoir bondi de plus de 30% dans les premiers échanges. Trois cents millions d'euros ont été levés pour la plus importante introduction en Bourse de l'année à Paris. Trente millions d'actions de préférence ont été admis à la négociation, au prix de 10 euros par action, ainsi que 30 millions de bons de souscription d'actions ordinaires, après l'exercice de la clause d'extension, précise Euronext ENX.PA dans un communiqué. Un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier. Celui des trois partenaires, dont le lancement a été annoncé le 29 novembre, a pour ambition de bâtir un acteur de premier plan européen dans la consommation responsable et durable en profitant du bond de la demande des consommateurs pour le bio. "Nous voulons inventer la distribution de demain en partant d'une page blanche, en mettant le consommateur au centre et en construisant un modèle alternatif", a déclaré Moez-Alexandre Zouari, fondateur et PDG de 2MX Organic, lors d'une cérémonie virtuelle marquant les débuts en Bourse de la société d'investissement. "Avec 2MX Organic, nous voulons créer le Tesla du consommer responsable, un acteur de référence qui transforme le marché et devienne champion de la consommation durable", a-t-il ajouté. Xavier Niel, fondateur de l'opérateur télécoms Iliad ILD.PA et Matthieu Pigasse, à la tête du bureau français de la banque américaine CenterView, avaient déjà lancé le premier SPAC français en 2016 dans le secteur de l'audiovisuel, devenu depuis le groupe Mediawan. Ils se sont cette fois associés au distributeur Moez-Alexandre Zouari, fondateur du groupe Zouari et actionnaire de référence du groupe Picard Surgelés. (Patrick Vignal, avec Gwenaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -1.46% ILIAD Euronext Paris -0.08%