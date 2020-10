Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Plastic Omnium chute, l'activité au T3 déçoit Reuters • 22/10/2020 à 11:55









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Plastic Omnium PLOF.PA accuse jeudi la plus forte baisse du SBF 120 après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. A la Bourse de Paris, l'action de l'équipementier automobile reculait de 5,74% à 21,68 euros en fin de matinée, son plus fort repli en séance depuis le 11 juin, alors que le SBF 120 perdait 0,5%. Plastic Omnium a fait état avant l'ouverture du marché d'un chiffre d'affaires économique - regroupant le chiffre d'affaires consolidé et celui issu des coentreprises du groupe - en recul de 3,1% à périmètre et changes constants au troisième trimestre, à 2,097 milliards d'euros. Le seul chiffre d'affaires consolidé a baissé de 4,9% à 1,92 milliard d'euros. Si le groupe dit observer des signes de reprise, avec notamment un redressement plus marqué de la production automobile mondiale au troisième trimestre (-4,3% contre -33% au premier semestre), plusieurs analystes observent que l'activité de Plastic Omnium est inférieure à leurs attentes. Les analystes de Midcap Partners attendaient ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 2,047 milliards d'euros. "Il y a peu de choses à applaudir", notent pour leur part les analystes de JPMorgan. Plastic Omnium a confirmé ses objectifs financiers pour 2020, à savoir un Ebitda supérieur à 8% du chiffre d'affaires consolidé et une marge opérationnelle positive. "En revanche, la surperformance du marché d'au moins cinq points n'apparaît pas", soulignent les analystes de Midcap Partners en référence aux indications données en juillet lors de la présentation des comptes semestriels. (Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées PLASTIC OMNIUM Euronext Paris -5.48%

