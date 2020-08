Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Pernod Ricard grimpe, Barclays confiant pour l'exercice 2021 Reuters • 17/08/2020 à 09:51









PARIS, 17 août (Reuters) - Pernod Ricard PERP.PA monte lundi dans les premiers échanges à la suite d'un relèvement de conseil de Barclays, qui affiche sa confiance en les capacités du groupe face à la crise du coronavirus. L'action prend 1,72% à 145,3 euros à 9h45, la plus forte hausse de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 , alors à l'équilibre. Alors que Pernod Ricard a relevé le mois dernier sa prévision de résultat opérationnel courant pour l'exercice 2019/20 clos fin juin , Barclays estime qu'il est temps de se pencher sur le nouvel exercice. La banque anglaise anticipe une amélioration progressive du groupe de vins et spiritueux tout au long de 2021, aussi bien au niveau des ventes que de la rentabilité. "Nous continuons de croire que les spiritueux haut de gamme seront le segment d'investissement préféré pendant une potentielle récession mondiale", ont déclaré les analystes de la banque dans une note. La récession potentielle à venir devrait avoir un impact moins important sur les consommateurs de spiritueux haut de gamme que lors de la crise de 2008, estiment-ils. "Le chiffre d'affaires du groupe sur ce segment sera solide; Pernod s'est repositionné sur le haut de gamme ces dernières années", ajoutent Barclays, qui a revu son conseil à "surpondérer" contre "pondération en ligne" avec un objectif de cours à 174 euros contre 138 euros (+26%). Compte tenu des tendances de croissance très saines aux Etats-Unis et de la reprise en Chine, Barclays estime que le groupe français devrait être en mesure de réaliser une croissance organique de 10,7% de son bénéfice annuel, là où le consensus n'attend que +8%. Barclays reste toutefois vigilant face à la reprise de l'épidémie aux Etats-Unis, susceptible de déboucher sur de nouvelles mesures de confinement. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +0.20% PERNOD RICARD Euronext Paris +1.79%

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.