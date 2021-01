Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse : Paris décroche de -2% dans le sillage de Wall Street Cercle Finance • 27/01/2021 à 15:45









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris décroche brutalement de près de -2% (vers 5.410), l'Euro-Stoxx50 de -2,3%, sans véritable catalyseur, mais peut-être y a t'il une prise de conscience que la sur-liquidité offerte par les banques centrales débouche sur une hystérie spéculative comme l'illustrent les hausses de +150% de Gamestop (+1.000% depuis le 1er janvier) et de la chaine de cinéma AMC -en grande difficulté financière- qui flambe de +250% en préouverture, pour cause de 'rachats de short' à tout prix. En ce qui concerne le 'point d'orgue' de cette séance, le communiqué de la Fed sera publié à 20h00 ne devrait pas avoir d'impact notable: la majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de la banque centrale, c'est-à-dire à une prolongation de sa politique ultra-accommodante. Mais ce que tous les opérateurs guettent, ce sont les résultats d'Apple, Amazon, Tesla après la clôture. Les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis, attendus en tout début d'après-midi, ressortent en hausse de +0,2%, après une hausse séquentielle de 1,2% en novembre : une progression bien moins forte que le consensus ne l'espérait. A Paris, les valeurs les plus 'shortées' se détachent irrésistiblement, avec Klépierre +13%, Unibail +10%, Europcar +15%. Sanofi et BioNTech annoncent avoir conclu un accord aux termes duquel le géant français de la santé prêtera son concours à la société allemande pour la fabrication et la fourniture de son vaccin contre la Covid-19 qui est codéveloppé avec Pfizer. EDF annonce qu'à l'issue d'une revue détaillée du calendrier et des coûts du projet Hinkley Point C, le début de production d'électricité par l'unité 1 est à présent prévu en juin 2026, au lieu de fin 2025 comme annoncé initialement en 2016. LVMH (stable) a vu ses ventes baisser de 17 % en 2020 par rapport à l'année précédente, à 44,65 milliards d'euros, ou de 16 % à périmètre et devises comparables. Le résultat net part du groupe s'élève quant à lui à 4,7 milliards d'euros, en recul de 34 % d'une année à l'autre. Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et relève son objectif de cours de 112 à 114 euros sur Airbus, pour refléter une génération de cash qui devrait selon lui ressortir meilleure que prévu, avant la publication des résultats 2020 du constructeur aéronautique. Jefferies initie une couverture de Stellantis avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 18 euros ou 22 dollars (y compris 0,83 euro pour la participation Faurecia), avec des estimations 2021-23 relevées de 8%. Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur le titre Faurecia et relève son objectif de cours à 56 euros, contre 49 euros précédemment.

