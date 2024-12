Bourse: Paris clôt stable, peu de transactions à l'approche de Noël

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fermé stable lundi à la veille du réveillon de Noël, avec un marché qui avait encore les yeux rivés sur les évolutions de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 a fini à 0,03%, à 7.272,32 points.

Vendredi, il avait terminé en légère baisse de 0,27%, à 7.274,48 points.

Peu de transactions ont été réalisées lundi, une des dernières séances complètes avant la fin de l'année.

Les quelques mouvements sur la place parisienne ont surtout été dirigés par l'évolution des perspectives des taux directeurs aux Etats-Unis.

Le gouverneur de la banque centrale américaine, Jerome Powell, avait annoncé la semaine dernière réduire de moitié le nombre de baisse des taux directeurs américains, ce qui a déplu aux investisseurs.

Ces derniers ont toutefois été rassurés par la publication d'un indice d'inflation vendredi, moins élevée que prévu, ce qui pourrait permettre de davantage baisser les taux directeurs.

Surtout, le président de la Réserve fédérale de Chicago vendredi a suggéré que la banque centrale américaine allait continuer à baisser de manière "judicieuse" ses taux en 2025.

"Cela a un peu pris le contrepied" des déclarations de Jerome Powell, a noté Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM.

Deuxième point de détente pour les investisseurs: le vote d'une loi aux Etats-Unis qui assure le financement de l'Etat fédéral jusqu'à mi-mars, et donc évite in extremis le risque de "shutdown" du gouvernement.

"La loi a été passée sans hausse du plafond de la dette, c'est un win-win pour les deux partis" républicains et démocrates, note Guillaume Chaloin.

Dans ce contexte, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans américain atteignait 4,56%, contre 4,52% vendredi, quand celui de l'emprunt à 10 ans français atteignait 3,15% contre 3,08% vendredi.

La Bourse de Paris fermera à 14h mardi, réveillon de Noël oblige, et n'ouvrira pas avant vendredi.

Renault peiné par Nissan

Renault, qui contrôle encore quelque 35% de Nissan (17% en direct, et 18,6% via une fiducie destinés à être graduellement cédés), a fermé en recul de 1,20%, à 46,26 euros, alors que les discussions entre Nissan et Honda se précisent.

Le géant japonais de l'automobile Honda et son compatriote en difficulté Nissan se sont entendus pour ouvrir des négociations en vue d'une fusion susceptible de donner naissance au numéro trois mondial du secteur, a indiqué Nissan dans un communiqué.

Les valeurs automobiles européennes étaient globalement à la traîne lundi.

Stellantis a perdu 0,42% à Paris, à 12,32 euros.

Volkswagen, qui va supprimer plus de 35.000 emplois en Allemagne d'ici 2030 a reculé de 1,77% à Francfort, et Mercedes-Benz de 1,35%.

Le spécialiste de l'audit Bureau Veritas a intégré lundi l'indice phare de la place parisienne, le CAC40. Il remplace Vivendi , scindé en plusieurs entités.

Pour sa première séance, il a clos en hausse de 0,28%, avec une action à 28,86 euros.

Le spécialiste des étiquettes électroniques a pris 13,62% à 177,70 euros, la plus grosse croissance en séance lundi de l'indice SBF 120, après avoir annoncé le même jour un accord avec Walmart aux Etats-Unis pour étendre la diffusion de ses produits.

Euronext CAC40