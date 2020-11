Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Ouverture mitigée à Wall Street, regain d'inquiétude lié à l'épidémie Reuters • 12/11/2020 à 15:48









PARIS, 12 novembre (Reuters) - La Bourse de New York évolue en ordre dispersé jeudi en début de séance, les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis incitant les investisseurs à la prudence après la hausse marquée du début de semaine tandis que les technologiques poursuivent leur rebond. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 146,41 points, soit 0,5%, à 29.251,22 et le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 0,26% à 3.563,21 alors que le Nasdaq Composite .IXIC gagne 0,41% à 11.834,18. La prudence est alimentée entre autres par l'annonce du franchissement aux Etats-Unis du seuil symbolique des 100.000 nouveaux cas d'infection par le coronavirus pour le huitième jour d'affilée et celle de nouvelles mesures de distanciation sociale à New York. Parmi les valeurs sensibles à l'évolution de l'épidémie, la compagnie aérienne American Airlines AAL.O abandonne 1,16% et l'organisateur de croisières Royal Caribbean Cruises RCL.N 3,8%. Dans ce contexte morose, les grandes valeurs technologiques continuent de profiter d'un regain d'intérêt après les dégagements subis en début de semaine: Microsoft MSFT.O gagne 1,05%, la plus forte hausse du Dow Jones, et Apple AAPL.O 0,33%. Les indicateurs économiques publiés avant l'ouverture n'ont que peu influencé la tendance; les inscriptions au chômage ont diminué plus nettement qu'attendu la semaine dernière et l'inflation a ralenti en octobre . Le marché attend à 16h45 GMT l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, lors du Forum des banques centrales organisé par la Banque centrale européenne (BCE). * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.