Bourse : Novacyt bondit, son test du coronavirus approuvé aux Etats-Unis

L'accord de la Food and Drug Administration (FDA) signifie que les hôpitaux et les laboratoires américains peuvent utiliser le test, actuellement disponible pour une distribution immédiate sur le marché américain, a fait savoir lundi la biotech franco-britannique. (Crédits photo : Adobe Stock - ) PARIS, 23 mars (Reuters) - Novacyt s'envole lundi en Bourse après le feu vert du régulateur américain à l'utilisation de son test de dépistage du coronavirus aux Etats-Unis. L'accord de la Food and Drug Administration (FDA) signifie que les hôpitaux et les laboratoires américains peuvent utiliser le test, actuellement disponible pour une distribution immédiate sur le marché américain, a fait savoir lundi la biotech franco-britannique. L'action cotée à Paris prend 33,54% à 1,7360 euros à 10h00. Son cours a été multiplié par dix depuis le 29 janvier. (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +35.69%