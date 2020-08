Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Nouveaux records pour le S&P et le Nasdaq à Wall Street Reuters • 19/08/2020 à 15:55









PARIS, 19 août (Reuters) - La Bourse de New York évolue mercredi en légère hausse, enchaînant sur de nouveaux records pour le S&P-500 et le Nasdaq Composite. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones .DJI gagne 108,06 points, soit 0,39%, à 27.886,13 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX progresse de 0,05% à 3.391,54 points. L'indice de référence des gérants américains a atteint peu après l'ouverture un pic historique à 3.395,91 points, dépassant de moins d'un point le précédent record établi la veille. Le Nasdaq Composite .IXIC a également atteint un plus haut en tout début de séance à 11.230,615 points. Aux valeurs, l'action Target TGT.N bondit de 10,10%, le groupe de distribution ayant annoncé une croissance trimestrielle record de ses ventes à magasins comparable et des ventes en ligne quasiment triplées Lowe's LOW.N , la chaîne de magasins de bricolage, grappille 0,6% après avoir publié un chiffre d'affaires et une bénéfice supérieurs aux estimations des analystes pour le deuxième trimestre. L'unique rendez-vous de la journée sera la publication, à 18h00 GMT, des "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale à l'issue de laquelle la banque centrale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée en réaffirmant son engagement à soutenir l'économie face aux dégâts provoqués la pandémie. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

