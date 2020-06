Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Natixis en net repli, nouvelles inquiétudes sur la filiale H20 Reuters • 30/06/2020 à 11:49









PARIS, 30 juin (Reuters) - Le titre Natixis CNAT.PA accuse mardi la plus forte baisse du STOXX 600 .STOXX après une information du Financial Times selon laquelle l'autorité britannique de régulation financière (FCA) enquête sur la vente par la société de gestion H2O Asset Management, filiale de la banque française, d'actifs au financier allemand controversé Lars Windhorst. "Ce n'est jamais agréable quand une banque se fait auditée par le gendarme boursier. Il y a des craintes sur ce que ça pourrait donner", indique un trader basé à Paris. A 11h39, l'action Natixis cède 4,45% à 2,297 euros quand l'indice paneuropéen Stoxx 600 recule au même moment de 0,09%. Selon le FT, la société de gestion H20 a conclu fin avril la vente d'actions et d'obligations illiquides à Lars Windhorst après avoir vu ses principaux fonds en obligations et devises perdre plus de 50% de leur valeur en raison de la crise du coronavirus qui a secoué les marchés financiers en mars. H2O a déjà connu des déboires l'an dernier en raison d'inquiétudes sur la liquidité d'actifs détenus en portefeuille qui avait poussé la société Morningstar à suspendre la notation d'un des fonds de la société de gestion. Les difficultés de H20 avaient provoqué d'importants remous sur le titre Natixis. Contacté, Natixis n'a pas souhaité faire de commentaires. (Blandine Hénault, avec Maya Nikolaeva, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -4.83% STXE6 EUR P DJ STOXX -0.08%