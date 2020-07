Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-LVMH chute, déception sur la marge opérationnelle du S1 Reuters • 28/07/2020 à 09:48









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le titre LVMH LVMH.PA , première capitalisation boursière du CAC 40, chute mardi dans la matinée après la publication des résultats semestriels du géant du luxe marqués par une baisse plus forte que prévu de la marge opérationnelle dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. A 9h45, l'action LVMH abandonne 4,23% à 384,4 euros, accusant la plus forte baisse du CAC 40. Dans la foulée, le concurrent Kering PRTP.PA , qui publiera ses résultats après la clôture, recule de 1,24% tandis qu'Hermès HRMS.PA abandonne 1,95%. LVMH a fait état lundi soir d'une baisse de 38% de son chiffre d'affaires en données organiques au premier semestre, à 7,8 milliards d'euros et d'un résultat opérationnel courant en repli de 68%, à 1,67 milliard d'euros. "Le chiffre d'affaires du premier semestre de LVMH est largement en ligne avec les attentes mais l'ampleur de la contraction de la marge opérationnelle est bien plus forte que ce que le consensus et nous-même prévoyions", observent les analystes de Cowen and Company dans une note. "En dépit des efforts de la direction pour réduire les dépenses, la marge opérationnelle s'est contractée de 12 points de pourcentage en raison d'une combinaison mêlant baisse des ventes, réduction de la valeur des stocks de produits invendus, fermeture des sites de production et coûts fixes", ajoutent-ils. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.83% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -4.61% HERMES INTL Euronext Paris -2.11%