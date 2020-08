Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse : lLes valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 05/08/2020 à 08:49









(Actualisé avec Continental, Technicolor, Eurofins) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 août (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse : * ACCOR ACCP.PA , pénalisé par la crise sanitaire liée au coronavirus et par les mesures de confinement et fermetures de frontières qui l'ont accompagnée, a conclu le 30 juin un premier semestre catastrophique qui l'a conduit à annoncer mardi la suppression d'un millier de postes. * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 330 millions d'euros dans le cadre de son plan de sauvegarde. * EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - La division Clinical Diagnostics d'Eurofins a annoncé mercredi le lancement d'un test PCR de dépistage du nouveau coronavirus à un prix moins élevé. * CONTINENTAL CONG.DE a publié mercredi une perte trimestrielle nette de 741 millions d'euros et prévoit un recul de 20% de la production automobile mondiale pour le trimestre en cours. * COMMERZBANK CBKG.DE , deuxième banque allemande, a annoncé mercredi anticiper une perte nette sur l'ensemble de l'année après une importante dépréciation liée à Wirecard WDIG.DE au coeur d'un scandale financier et la baisse de 21% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 220 millions d'euros. * ALLIANZ ALVG.DE - L'assureur allemand a annoncé mercredi une chute de 29% de son bénéfice net au deuxième trimestre et s'est abstenu de donner une prévision de bénéfice net annuel, la pandémie de coronavirus continuant de freiner ses activités et d'assombrir ses perspectives. * BMW BMWG.DE a dit s'attendre à enregistrer un bénéfice sur l'ensemble de l'année malgré la perte d'exploitation subie au deuxième trimestre après la chute de 25% des livraisons sur la période en raison de la crise sanitaire. Le titre perd près de 2% dans les échanges en avant-Bourse. * AHOLD DELHAIZE AD.AS - Le distributeur belgo-néerlandais a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, les mesures de confinement adoptées pour endiguer la pandémie s'étant traduites par une augmentation de la fréquentation et des livraisons de ses supermarchés. * MEDIASET MS.MI réunira mercredi son conseil d'administration pour évoquer un courrier adressé par VIVENDI VIV.PA qui fait part de sa volonté de négocier un accord pour sortir les deux groupes de l'impasse dans laquelle ils se trouvent depuis de longues années, a-t-on appris d'une source proche du dossier. * DIALOG SEMICONDUCTOR DLGS.DE a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4% à 302 millions de dollars et d'un bénéfice d'exploitation en recul à 40,5 millions de dollars contre 217 millions il y a un an. * DEUTSCHE POST DPWGn.DE - Le groupe allemand de services postaux a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation plus importante que prévu initialement grâce à la nette augmentation du commerce en ligne pendant le confinement. Le titre est indiqué en hausse de 2,5%. * VONOVIA VNAn.DE - Le titre du groupe immobilier allemand est indiqué en hausse de 2% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice semestriel en augmentation de 8% et la confirmation de ses prévisions pour l'année. * VALNEVA VLS.PA - La Grande-Bretagne va investir avec le laboratoire français Valneva plusieurs millions de livres pour augmenter la capacité de production d'un éventuel vaccin contre le COVID-19. * M6 MMTP.PA - Deutsche Bank relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre". * PROSIEBENSAT 1 MEDIA PSMGn.DE est indiqué en hausse de 2% après le relèvement de conseil de Deutsche Bank à l'achat. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT SUR LES CHANGEMENTS DE RECOMMANDATION À PARIS: (Service marchés)

