BOURSE-Les ventes au détail pèsent sur le Dow Jones et le S&P-500

PARIS, 14 août (Reuters) - Le Dow Jones et le S&P-500 reculent vendredi à l'ouverture de Wall Street après de nouvelles données alimentant les craintes des investisseurs sur la véritable vigueur du rebond de l'économie américaine. Le Dow Jones .DJI perd 102,4 points, soit 0,37%, à 27.794,32 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,25% à 3.364,95 points après quelques minutes d'échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC était pour sa part quasiment inchangé à l'ouverture (-0,01% à 11.041,65 points), une résistance qui s'explique notamment par un gain de 1,5% pour Tesla TSLA.O à la faveur d'un relèvement de recommandation de Morgan Stanley, qui se dit confiant pour l'activité batteries du constructeur de véhicules électriques. Le Dow Jones et le S&P sont pénalisés par l'annonce d'un rebond moins marqué que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis en juillet, une tendance qui pourrait se prolonger avec la recrudescence des cas de contamination par le coronavirus dans plusieurs Etats américains. Les ventes au détail souffrent également de la baisse des indemnités de chômage pour les millions d'Américains qui ont perdu leur emploi à cause de la crise sanitaire. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Patrick Vignal, édité par Henri-Pierre André)

