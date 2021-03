Bourse : les valeurs technologiques tirent le rebond avant la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi, encouragés par la bonne orientation des valeurs technologiques. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,32% à 6 055,43 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,56% à 3 851,13 points. A Wall Street, la situation était plus contrastée. Le Dow Jones perdait 0,39% vers 17h30, mais reste proche de ses plus hauts historiques. En revanche, le Nasdaq Composite progresse de 0,50%.

Ce retour en grâce des valeurs technologiques intervient alors que les rendements des taux longs plafonnent. Celui du 10 ans américain est pratiquement stable à 1,605%, de même que son équivalent allemand : -0,333%.

Cette accalmie sur le marché des taux intervient alors que les statistiques du jour ont donné une image peu reluisante de l'économie américaine. Les ventes au détail ont reculé de 3% en février, alors que le marché attendait une baisse de 0,5%, après +7,6% (chiffre révisé de +5,3%) en janvier. La production industrielle américaine a pour sa part chuté de 2,2% en février sur un mois. Les analystes tablaient sur une hausse de 0,3%, après une progression de 1,1% en janvier, chiffre révisé de +0,9%.

Si la Fed ne modifiera pas sa politique monétaire demain, les investisseurs attendent les commentaires de Jerome Powell sur l'inflation et la montée des taux. S'agissant des taux à long terme, Pictet Wealth Management anticipe du président de la Fed " un message plus raffiné et plus nuancé que les récents propos signalant qu'ils reflètent simplement de meilleures perspectives américaines ". De son côté, La Française pense que cette réunion confirmera le biais accommodant de la Fed, ce qui pourrait être légèrement négatif pour les parties longues de la courbe américaine.

Au chapitre des valeurs, Iliad a progressé de près de 5%, ses résultats annuels marqués par un vif rebond des profits. Plus généralement, le palmarès des hausses a mêlé, valeurs de santé et sociétés d'immobilier commercial, dont Unibail et bioMérieux.

En revanche, les valeurs liées à l'énergie ont reculé dans le sillage des cours du pétrole. Total a ainsi cédé 1,3%.