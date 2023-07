Bourse : les valeurs moyennes préférées de Portzamparc pour juillet

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc en juillet. (© DR)

Ce mois-ci, le bureau d’analyse spécialisé dans les petites et moyennes sociétés modifie significativement la composition de son portefeuille de cinq valeurs favorites. Quelles sont les trois valeurs qui remplacent Fountaine Pajot, Spie et Trigano au sein de cette fameuse sélection, qui défie la sous-performance durable des valeurs moyennes ?

La fameuse «short list» de Portzamparc fait honneur à sa réputation.

Alors que le compartiment des valeurs moyennes reste pénalisé par un désintérêt persistant au profit des plus grandes capitalisations, ce portefeuille dénommé «High Five» progresse de 23% depuis le 10 janvier, alors le CAC Mid & Small est stable sur la période.

Et, depuis début 2021, la sélection équipondérée de cinq valeurs préférées du bureau d’études spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations affiche des performances de haute volée, avec un bond de 215%, quand son indice de référence se contente d’un maigre +4%.

Autant dire que les changements mensuels de la composition de la sélection de Portzamparc, qui regroupe les valeurs combinant des atouts de poids et un potentiel boursier de court terme, sont guettés par les plus fins connaisseurs.

Ce mois-ci, la filiale de BNP Paribas remplace trois des cinq titres de son portefeuille : sont ainsi sortis Fountaine Pajot , Spie et Trigano au profit de Bénéteau, Esker et Infotel. Ils rejoignent Equasens et Focus Entertainment , qui conservent leurs places. Tour d’horizon des arguments avancés par les analystes de Portzamparc pour appuyer leurs opinion positives.

Bénéteau a toujours le vent en poupe

Le bureau d’étude recommande de favoriser le titre du