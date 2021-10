Bourse : les valeurs ESG préférées de Sycomore Sustainable Tech

Gilles Sitbon, gérant du fonds Sycomore Sustainable Tech. (© DR)

Le gérant du fonds, Gilles Sitbon, sélectionne des entreprises de technologie à partir de critères de développement durable (Environnement, Social, Gouvernance). Des actions françaises figurent en bonne place dans le portefeuille.

Le fonds Sycomore Sustainable Tech fête sa première année d’existence avec un gain de 35% depuis son lancement le 9 septembre 2020. Le fonds géré par Gilles Sitbon sélectionne des entreprises de technologie qui contribuent positivement à l’avenir de la planète et de ses occupants.

Avant d’observer leurs perspectives de croissance et leur valorisation, les sociétés sont choisies à partir du triptyque «Tech for Good», «Good in Tech» et «Leviers d’amélioration».

Le premier concerne l’impact sociétal du modèle économique de l’entreprise. Le deuxième se rapporte aux pratiques responsables des sociétés de technologie. Le troisième concerne les efforts consentis par les entreprises pour améliorer leurs pratiques (approche « best in class »).

A l'écart des GAFA

Les géants américains de l’internet, les «GAFAM» sont exclues du portefeuille, sauf Microsoft.

Google (Alphabet) est critiqué pour ses pratiques anti-concurrentielles et pour l'usage controversé des données privées. Amazon est régulièrement critiqué pour la faiblesse du dialogue social dans l’entreprise.

Facebook est aussi exclu du portefeuille en raison de l’usage controversé des données privées. Apple est mis en cause dans sa chaine de valeur et le respect des droits humains chez certains fournisseurs.

En revanche, Microsoft figure en bonne place dans le fonds, pour ses bonnes pratiques