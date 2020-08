Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 31/08/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 31 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VEOLIA VIE.PA SUEZ SEVI.PA ENGIE ENGIE.PA - Veolia a annoncé dimanche avoir proposé à Engie de lui racheter 29,9% de Suez pour un prix qu'il estime à environ 2,9 milliards d'euros, avant une possible offre sur le solde du capital de son concurrent si sa proposition, destinée à créer un "champion français" du traitement des déchets et de l'eau pour le monde post-coronavirus, est acceptée. * SANOFI SASY.PA - La confiance du groupe dans ses candidats vaccins contre le coronavirus a augmenté cet été, a déclaré à Reuters le directeur général du groupe pharmaceutique. * NATIXIS CNAT.PA a déclaré vendredi soutenir la décision de sa filiale H2O Asset Management de suspendre pour quatre semaines huit de ses fonds, en précisant qu'elle n'aurait pas d'impact sur ses comptes. * DASSAULT AVIATION AVMD.PA - La France discute avec Dassault Aviation d'un éventuel ajustement du calendrier de la commande de 30 nouveaux avions Rafale alors que l'avionneur doit faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus sur son activité. * ARYZTA ARYN.S - Le fonds Elliott envisage une offre d'achat sur le groupe suisse de boulangerie industrielle en difficulté, a rapporté vendredi Bloomberg. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.21% ENGIE Euronext Paris -0.31% NATIXIS Euronext Paris +1.74% SANOFI Euronext Paris -1.30% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.26% ARYZTA Swiss EBS Stocks +0.34%