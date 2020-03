Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 27/03/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SAFRAN SAF.PA a annoncé jeudi le retrait de ses objectifs 2020 et avoir renoncé à sa proposition de dividende au titre de 2019 pour s'adapter au contexte actuel. * DAIMLER DAIGn.DE est en discussions avec des banques pour obtenir une nouvelle ligne de crédit d'au moins 10 milliards d'euros pour l'aider à surmonter les retombées économiques de la pandémie de coronavirus, a rapporté jeudi Bloomberg. * BME BME.MC - La CNMV, l'autorité de surveillance des marchés financiers espagnols, a annoncé jeudi qu'elle autorisait l'offre d'achat de du suisse SIX sur BME, l'opérateur de la Bourse de Madrid, tout en laissant la porte ouverte à d'éventuelles contre-propositions. * FFP FFPP.PA - La crise boursière provoquée par la pandémie de coronavirus a un impact sur la valorisation du portefeuille de participations mais la diversification de ses actifs et un endettement "mesuré" lui assurent des atouts dans la période actuelle, a déclaré jeudi le groupe. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -7.69% FFP Euronext Paris +7.25% SAFRAN Euronext Paris +12.12% DAIMLER XETRA -1.65% BOLSAS Y MERCADO Sibe +1.28%