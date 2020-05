Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/05/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AÉROPORTS DE PARIS ADP.PA annoncé jeudi la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly le 26 juin. * EURONEXT ENX.PA a annoncé jeudi l'arrêt de ses activités de régulation à Londres. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a porté est devenu le premier actionnaire de Guoxuan High-tech 002074.SZ , un fabricant chinois de batteries électriques, en portant sa participation à 26,5% du capital, a annoncé jeudi le groupe chinois. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Services marchés)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -1.10% EURONEXT Euronext Paris +1.04% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.54%