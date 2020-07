Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 01/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA a annoncé mardi son intention de supprimer environ 15.000 postes d'ici l'été 2021, dont un tiers en France, dans le cadre d'un plan de restructuration mis en place pour faire face à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. * AMUNDI AMUN.PA a annoncé mardi avoir bouclé le rachat de l'espagnol Sabadell AM et lancé son partenariat de long terme avec Banco Sabadell en Espagne. (Le communiqué: ) * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a annoncé l'acquisition de Shine, une "néobanque" spécialisée dans la clientèle des indépendants et des petites entreprises, sans révéler le montant de l'opération, précisant simplement quelle aurait un impact "non significatif" sur son ratio de solvabilité CET1. (Le communiqué: ) * CASINO CASP.PA a annoncé avoir finalisé la vente à GBH de sa filiale Vindémia, présente dans l'océan Indien, une opération qui se solde par un produit de 207 millions d'euros. (Le communiqué: ) * SUEZ SEVI.PA a déclaré mardi s'attendre pour le premier semestre à une baisse de 6% de son chiffre d'affaires en données organiques et à un résultat d'exploitation (Ebit) sous-jacent situé entre 320 et 330 millions d'euros, à comparer à un Ebit de 645 millions sur les six premiers mois de 2019. * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI étudie différentes hypothèses de fusion, dont une avec BANCO BPM BAMI.MI , tandis que le Trésor italien prépare un décret pour vendre la participation de contrôle de l'Etat dans la banque toscane, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. * ADIDAS ADSGn.DE a annoncé mardi soir la démission de sa directrice des ressources humaines après qu'un groupe de salariés a demandé l'ouverture d'une enquête sur son attitude face au racisme au sein de l'entreprise, qu'elle avait qualifié l'an dernier de "bruit de fond" limité à l'Amérique. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

