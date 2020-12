Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/12/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * UBISOFT UBIP.PA , secouée cette année par des révélations sur des comportements inappropriés au sein de son encadrement, a annoncé mardi le recrutement de l'Indienne Raashi Sikka au poste de vice-présidente chargée de la diversité et de l'inclusion. Elle est actuellement chargée de ces sujets chez Uber et Uber Eats. * VIVENDI VIV.PA - Selon le journal L'Equipe https://www.lequipe.fr/Medias/Article/La-fermeture-de-la-chaine-telefoot-evoquee-en-interne/1203362, la rédaction de Téléfoot, la chaîne de Mediapro créée pour diffuser notamment l'essentiel des matches de la Ligue 1, a été informée mardi après-midi de l'hypothèse d'une fermeture pure et simple à court terme. Vivendi, dont la filiale Canal+ est le diffuseur historique du football français, suit "de près" la situation autour des droits TV du football français. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Henri-Pierre André)

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.54% VIVENDI Euronext Paris +0.96%