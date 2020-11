Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 04/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA a indiqué mardi que le groupe allait recapitaliser à hauteur d'un milliard d'euros sa filiale XL spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises, touchée tant par les conséquences de la crise sanitaire que par le coût des catastrophes naturelles. * TELEPERFORMANCE TEPRF.PA a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir dégagé un CA consolidé de 1,43 milliard d'euros au troisième trimestre. * ORPEA ORP.PA a fait état mardi d'une progression de 6,2% de son chiffre d'affaires trimestriel qui dépasse le milliard d'euros pour la première fois de l'histoire du groupe. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mardi l'annulation de 9 millions d'actions autodétenues achetées sur le marché. (Le communiqué: https://bit.ly/3kVnQvb) * VICAT VCTP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 12,0% à périmètre et taux de change constants à 762 millions d'euros et a dit attendre une croissance marquée de son EBITDA à périmètre et changes constants en 2020. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +3.89% ORPEA Euronext Paris +1.54% SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.72% TELEPERFORMANCE Euronext Paris +1.58% VICAT Euronext Paris +0.74%