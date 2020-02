Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 18/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ALSTOM ALSO.PA a confirmé lundi soir avoir conclu le rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO , une opération qui le conduira à lancer une augmentation de capital et qui fera de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) son premier actionnaire alors que BOUYGUES BOUY.PA devrait ramener sa participation autour de 10%. * EIFFAGE FOUG.PA a annoncé lundi avoir remporté avec l'allemand Johann Bunte Bauunternehmung un contrat de partenariat public-privé pour des travaux estimés à 1,5 milliard d'euros sur une section de l'autoroute A3 en Bavière. * CARMAT ALCAR.PA a annoncé que la Haute Autorité de Santé (HAS) avait jugé son coeur artificiel total éligible sous conditions à l'initiation d'une étude clinique en France dans le cadre du programme Forfait Innovation. (Le communiqué: ) * DEUTSCHE BÖRSE DB1Gn.DE a fait état d'une hausse de 52% de son bénéfice net consolidé au quatrième trimestre 2019 à 213,2 millions d'euros. * ENI ENI.MI - Le gouvernement italien se dirige vers une reconduction de l'administrateur délégué du groupe d'énergie à capitaux publics à condition qu'il accélère les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a appris Reuters de quatre sources politiques. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Marc Angrand)

Valeurs associées ENI MIL +0.45% CARMAT Euronext Paris -1.45% ALSTOM Euronext Paris +3.50% BOUYGUES Euronext Paris +0.96% EIFFAGE Euronext Paris -0.32% DEUTSCHE BOERSE XETRA +0.52%