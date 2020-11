Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * TOTAL TOTF.PA envisage un plan de départs volontaires en France qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes dans les sièges du groupe, a annoncé lundi Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total Raffinage Pétrochimie. * NEOEN NEOEN.PA - Bpifrance a annoncé lundi la mise en vente de 684.158 actions Neoen, soit environ 0,80% du capital, via un placement reservé aux investisseurs qualifiés, une cession qui ramènera sa participation à environ 5%. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +4.70% NEOEN Euronext Paris +1.06%