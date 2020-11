Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 30/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * UNILEVER ULVR.L est cotée pour la première fois uniquement à la Bourse de Londres après l'arrêt définitif de la cotation de la branche néerlandaise à Amsterdam, conséquence de la fusion des deux entités juridiques du groupe de produits de grande consommation. * UNICREDIT CRDI.MI est conseillée par Goldman Sachs et JPMorgan, a-t-on appris de trois sources proches du dossier alors que la banque italienne se prépare à mettre à jour sa stratégie et étudie la possibilité d'une une acquisition de MONTE DEI PASCHI BMPS.MI , contrôlée pour l'instant par l'Etat. * AEGON AEGN.AS L'assureur néerlandais a annoncé dimanche son intention de vendre ses activités en Europe centrale et orientale à VIENNA INSURANCE GROUP VIGR.VI pour 830 millions d'euros afin de lever du cash pour faire face à la crise du coronavirus. * ENGIE ENGIE.PA Le projet de construction du gazoduc Nord Stream 2, qui doit traverser la mer Baltique pour acheminer du gaz naturel russe vers l'Europe, devrait reprendre sur un tronçon de 2,6 kilomètres, ont fait savoir samedi les gestionnaires du projet. * TOTAL TOTF.PA , DANONE DANO.PA . Interrogée samedi sur les plans de réductions d'effectifs lancés par les deux groupes, la ministre du Travail Elisabeth Borne a lancé un appel à la responsabilité."Ça n'est vraiment pas le moment d'envoyer des salariés sur un marché du travail où on moins de chances de retrouver rapidement un emploi qu'en temps normal", a-t-elle dit. * NEXANS NEXS.PA a annoncé dimanche que tous les échanges avec Cernergy Holdings S.A. CENER.BR avaient pris fin. Nexans avait annoncé le 12 novembre être en discussion avec Cenergy Holdings S.A. dans le cadre de son processus de revue stratégique. * Iliad ILD.PA , Mediawan MDW.PA . L'entrepreneur des télécoms Xavier Niel et le banquier Matthieu Pigasse ont annoncé dimanche le lancement d'un deuxième "SPAC" français destiné à mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand et Gilles Guillaume)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.