* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SANOFI SASY.PA - Le laboratoire pharmaceutique a accepté de verser près de 11,85 millions de dollars (10,6 millions d'euros environ) pour régler un litige sur l'utilisation présumée d'une organisation caritative pour favoriser la prescription d'un de ses médicaments contre la sclérose en plaques. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -5.10%