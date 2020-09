Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 10/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA - Il n'est pas question que l'Etat indemnise le groupe de luxe en cas d'abandon définitif du projet de rachat de Tiffany TIF.N , a déclaré à Reuters une source gouvernementale française. * LONDON STOCK EXCHANGE GROUP LSE.L - Le ministre de l'Economie italien, Roberto Gualtieri, a déclaré mardi que Rome utiliserait les pouvoirs exceptionnels dont il dispose en matière d'actifs stratégique dans le dossier de la vente de la Bourse de Milan, lancé par LSE pour obtenir le feu vert de l'Union européenne au rachat de Refinitiv. * SOMFY DAMA.PA a fait état mercredi d'une baisse de 70 points de base de sa marge opérationnelle courante au premiler semestre à 18,0% et dit viser pour l'ensemble de l'année une baisse de zéro à 3% de ses ventes à données comparables et une marge de 15% à 17%. (Le communiqué: ) * CARMAT ALCAR.PA - Le concepteur du premier coeur artificiel a déclaré maintenir ses principales échéances malgré la crise du coronavirus, notamment le marquage CE attendu d'ici la fin de l'année. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

