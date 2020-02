Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 31/01/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 31 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ELIS ELIS.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 4,7% à 3,382 milliards d'euros. * JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires organique ajusté 2019 en hausse de 2,0%. * MERSEN CBLP.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 8,2% à 950 millions d'euros. * CHARGEURS CRIP.PA a annoncé jeudi un chiffre d'affaires 2019 en hausse de 9,2% à 626,2 millions d'euros. * BANCO SABADELL SABE.MC a annoncé jeudi une perte de 15 millions d'euros au T4 2019 contre un bénéfice de 80 millions d'euros en raisons de provisions pour créances douteuses plus importantes que prévu et de pertes pour sa filiale britannique TSB. * TRATON 8TRA.DE , filiale de poids lourds de VOLKSWAGEN VOWG_p.DE , a annoncé jeudi avoir proposé de racheter le solde du capital du constructeur américain Navistar International NAV.N qu'il ne possède pas encore au prix de 35 dollars par action, soit 2,9 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

